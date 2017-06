Catalin Ivan, europarlamentar PSD: Asistam neputinciosi la teleormanizarea Romaniei.

Amintim ca in luna februarie, in contextul in care Catalin Ivan a criticat guvernul Grindeanu si conducerea PSD pentru Ordonanta 13, Liviu Dragnea a contestat calitatea de membru PSD al lui Ivan , spunand ca acesta a fost exclus de mai mult timp de organizatia Sector 1. Catalin Ivan a insistat in schimb ca discutia despre calitatea sa de membru de partid este una falsa, intrucat el este, din 2015, membru al PSD Dobrovat . De altfel, Catalin Martinus, presedintele organizatiei PSD Dobrovat, a confirmat ca eurodeputatul este si in prezent membru al organizatiei.





"Celor care vor vota astazi la motiunea lui Dragnea impotriva PSD le mai zic doar cateva lucruri. Nu doar Badalau va fi cu ochii pe votul vostru.Milioanele de romani care au votat in decembrie si-au vazut votul confiscat de aceasta grupare mafiota. Europa se uita siderata cum un singur om, mai rau decat in Ungaria, incearca sa puna stapanire pe toate institutiile statului promovand non-valori, avand obedienta fata de sef drept singura mare calitate.Asistam neputinciosi la teleormanizarea Romaniei.Viorica Dancila propunere de premier?!!! Carmen Dan?!!! Sevil Shhaideh Dumnezeul dezvoltarii României?!!! ESTE TIMPUL SA NE TREZIM.PSD are oameni infinit mai bine pregatiti care pot sa guverneze aceasta tara. Sa nu va fie frica de privirea atenta a lui Badalau.Sa va fie teama ca familiile voastre, prietenii, vecinii, rudele, cei care v-au votat, se vor uita cu emotie si speranta la votul fiecaruia dintre voi", a scris pe reteaua de socializare Catalin Ivan.