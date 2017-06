Nicolae Banicioiu, singurul ministru apropiat de Ponta care a ramas alaturi de echipa Ponta - Grindeanu. Teodorovici, Cazanciuc, Ionut Vulpescu si Rovana Plumb merg pe mana lui Dragnea

Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernele Ponta, e singurul ministru apropiat de acesta care a ramas fidel echipei Ponta - Dragnea, el aparand azi in Parlament alaturi de premier si secretarul general al Guvernului. Eugen Orlando Teodorovici, Robert Cazanciuc, Ionut Vulpescu si Rovana Plumb - toti din generatia lui Ponta - au anunt ieri si azi ca vor vota motiunea de cenzura, asa cum le-a cerut Liviu Dragnea.„Nu voi vota această moţiune pentru că mi se pare de-a dreptul ciudat să îţi dai jos propriul Guvern. Nu pot să merg la aventura asta, îmi pare rău. (…) Dar de ce să fiu exclus din PSD? De ce? Totuşi eu am fost într-un singur partid politic, PSD. Cine să mă dea afară? Pentru că am o părere diferită?”, a declarat Nicolae Bănicioiu, potrivit News.ro.Reamintim ca azi se dezbate si voteaza motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu.