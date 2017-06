Sorin Grindeanu: Am avut o intalnire cu Dragnea, mi-a cerut sa demisionez / Lucrul asta nu e posibil, mergem la vot

"Nu am avut o intalnire cu dl Tariceanu, cu dl Dragnea am avut. Am incercat sa gasim o solutie dansul continua sa riste cerand sa demisionez inainte de a intra in sala de vot", a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului, raspunzand intrebarilor ziaristilor."Lucrul asta nu e posibil asa ca mergem la vot", a comentat primul ministru.Liviu Dragnea a precizat si el, tot la intrebarile ziaristilor, ca a avut "o discutie privata" cu Sorin Grindeanu pe care nu vrea insa sa o "comenteze acum".