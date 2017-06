Cheia motiunii ar putea fi la parlamentarii minoritatilor. Ce comportament vor avea partidele la votul motiunii de cenzura: cine participa, cine se abtine, cine nu intra in sala

PSD si ALDE

PNL

USR

UDMR

PMP

Minoritatile nationale

Pentru membrii PSD si ALDE, consemnul e clar: vot pentru motiune. Coalitia de guvernare are nevoie de 233 de voturi pentru a da jos Guvernul Grindeanu. Cu toate acestea, motiunea a fost semnata de doar 222 de parlamentari, iar in ultimele zile mai multi parlamentari PSD din Timis si Iasi au anuntat ca nu vor vota motiunea.Liberalii vor fi prezenti in sala, vor participa la dezbaterea motiunii, dar nu vor vota - acesta e consemnul dat de Ludovic Orban, presedintele partidului. Exista insa informatii ca unii liberali ar fi cedat presiunilor si ofertelor facute de PSD, printre exemple fiind un parlamentar din Sectorul 3.Membrii USR au convenit sa intre in sala, dar sa nu-si exercite votul la motiunea de cenzura. Ieri au existat informatii ca PSD a incercat sa oferteze cativa parlamentari USR, dar fara rezultat. (Informatie corectata fata de versiunea initiala a stirii - n.red.)Lidferul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat ieri ca partidul sau nu va participa la votul motiunii de cenzura, dupa ce negocierile cu coalitia PSD-ALDE pentru votarea unor cereri ale maghiarilor au picat.Parlamentarii PMP nu vor participa la vot, a anuntat ieri Traian Basescu, dar isi vor trimite un reprezentant la numararea voturilor, "pentru a securiza" acest proces. Un parlamentar PMP, Octavian Goga, a anuntat deja ca trece la PSD si voteaza motiunea.Minoritatile altele decat cea maghiara ar putea fi cheia votului. Liderul grupului, Varujan Pambuccian, a anuntat ieri ca fiecare dintre cei 17 parlamentari va vota conform propriei constiinte. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca Liviu Dragnea si-ar fi asigurat sustinerea multora dintre cei 17.