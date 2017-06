Zi decisiva pentru executivul Grindeanu. Motiunea de cenzura PSD-ALDE impotriva propriului Guvern, la vot in Parlament. Documentul are nevoie de 233 de voturi ca sa treaca

464 parlamentari. PSD a anuntat ca se bazeaza pe votul a 250 de parlamentari. Criza a aparut dupa ce premierul a refuzat sa demisioneze, desi a pierdut sprijinul partidului la guvernare.



PSD si aliatul sau ALDE au un total de 244 de senatori si deputati, care ar vota in majoritate covarsitoare in favoarea acestei motiuni. Numarul sustinatorilor lui Grindeanu din randul parlamentarilor PSD este greu de evaluat.



Cum au anuntat partidele ca vor vota



PSD si ALDE au negociat intens cu UDMR pentru a obtine voturile maghiarilor, dar nu s-au inteles. Liderul formatiunii Kelemen Hunor a declarat ca parlamentarii formatiunii nu vor participa la votarea motiunii de cenzura dupa ce nuau reusit sa smulga din partea PSD concesii in favoarea minoritatii maghiare din Romania.Nici PNL si nici USR nu vor participa la vot. Liberalii vor fi prezenti la dezbaterea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, pentru a-si sustine punctul de vedere, pentru ca rolul opozitiei nu este acela de a parasi sala, a anuntat deputatul PNL Adriana Saftoiu, marti, pe Facebook. Ea a subliniat ca PNL nu va participa la vot, dar se va asigura ca este respectat Regulamentul.Parlamentarii PMP nu vor participa miercuri la dezbaterea si la votarea motiunii de cenzura, dar partidul va avea un om in comisia de numarare "pentru a participa la securizarea numararii voturilor", a declarat marti Traian Basescu.IN schimb, liderul grupului minoritatilor din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat luni ca deputatii grupului au decis sa voteze fiecare cum crede de cuviinta la motiunea de cenzura. Grupul minoritatilor din Parlamentul Romaniei numara 17 membri.Daca se adopta motiunea, guvernul Grindeanu este demis. PSD trebuie sa propuna un nou prim-ministru sefului statului Klaus Iohannis. El a refuzat in decembrie prima alegere a social-democratilor, pe Sevil Shaidehh, inainte de a-l accepta pe Sorin Grindeanu.In cazul in care Iohannis desemneaza prim-ministru propus de PSD, acea persoana va avea 10 zile pentru a obtine votul de incredere al Parlamentului asupra echipei sale si programului sau de guvernare.In cazul in care motiunea de cenzura este respinsa, Soirin Grindeanu ramane prim-ministru si va trebbui sa incerce sa gaseasca aliati din tabara stangii pentru a forma un nou guvern.