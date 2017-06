Premierul Grindeanu l-a demis pe Dan Dumitrescu din functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii

Prim-ministrul Sorin Grindeanu a semnat, marti, decizia prin care Dan Dumitrescu este eliberat din functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial, potrivit news.ro.



Dan Dumitrescu este de profesie medic specializat in chirurgia plastica, estetica si reconstructiva.

El este fiul lui Mircea Dumitrescu, administrator public al judetului Teleorman.

Tunaru era responsabil de inspectia fiscala.Tunaru, originar din Teleorman, a lucrat cu Dragnea la Consiliul Judetean ca director adunct la Directia de Contabilitate, apoi a fost consilierul personal al lui Liviu Dragnea. ( Vezi aici CV-ul lui Florin Tunaru ).Demiterea lui Tunaru vine pe fondul razboiului politic dintre Grindeanu si Dragnea, dar si ca urmare a nemultumirii premierului fata de prestatia Fiscului in acest an.Premierul Sorin Grindeanu a semnat, luni, decizia de demitere din functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, responsabil cu activitatile de asigurare a ordinii si sigurantei publice, a lui Cornel-Gabriel Ciocoiu, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial, potrivit news.ro.

Chestorul Cornel-Gabriel Ciocoiu a fost numit secretar de stat pe 29 martie.

Totodata, a fost demis Florin Tunaru din functia de vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Alte decizii de prim-ministru publicate luni in Monitorul Oficial se refera la numirea lui Bogdan-Alexandru Sticlosu si Mihaelei Dinca in functiile de secretar general adjunct in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Sticlosu este expert asistent la Ministerul Fondurilor Europene, iar Mihaela Dinca a mai fost secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale in 2016.