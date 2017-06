Victor Ponta ameninta: Daca maine parlamentarii majoritatii vor sa se puna bine cu Dragnea si poimaine sa fie ministri in guvernul Grindeanu, e, nu merge lucrul asta

Ponta a sustinut ca exista deja "o lista de ministri pentru ziua de joi", daca motiunea de cenzura nu intruneste suficiente voturi.Insa, "oamenii respectivi sa aiba si demnitate maine", la votul motiunii."Daca maine vor sa se puna bine cu dl Dragnea si poimaine sa fie ministri in guvernul Grindeanu, e, nu merge lucrul asta", a amenintat Victor Ponta.Acesta a sustinut din nou ca este nevoie doar de 13 membri ai majoritatii PSD-ALDE pentru ca motiunea sa pice si a sustinut ca "a auzit tot felul de lucruri" potrivit carora s-ar fi incercat obtinerea voturilor necesare pentru trecerea motiunii cu "sume de bani" si "amenintari".In cazul in care motiunea va trece, Victor Ponta crede ca "vom ajunge din nou in aceeasi situatie peste 3 luni sau sase luni", cand Liviu Dragnea va incerca din nou sa schimbe primul ministru."Orice prim ministru care nu e si sef de partid mai devreme sau mai tarziu ajunge la scandal", in conditiile in care "un prim ministru care spune eu nu fac decat ce imi spune seful de partid, ala nu e prim ministru", a apreciat Ponta.