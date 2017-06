Serban Nicolae: Conditionarea solutionarii crizei politice de reglarea unor raporturi de putere in PSD este un act de iresponsabilitate politica si un act anti-national

Senatorul PSD Serban Nicolae a scris, marti, pe Facebook, ca orice probleme interne ale PSD, oricat de importante ar parea, nu pot trece niciodata inaintea interesului public si ca Guvernul se manifesta mai deficitar decat un guvern demis fara increderea Parlamentului. Mai mult, potrivit acestuia, conditionarea solutionarii crizei politice de reglarea unor raporturi de putere in PSD este un act de iresponsabilitate politica si un act anti-national.





Social-democratul a afirmat ca animozitatile si antipatiile dintre membri nu pot trece inaintea interesului public.





"Sunt senator al ROMANIEI, ales pe lista Partidului Social Democrat, am depus un juramant fata de Tara si poporul sau iar respectarea acestuia este prima si cea mai importanta obligatie publica pe care o am. Sunt om de stat, politician responsabil in fata propriilor cetateni. Orice probleme interne ale PSD, orice conflicte, animozitati sau antipatii intre membri sau grupuri din PSD, oricat de importante, de grave sau de urgente ar parea, nu pot trece niciodata inaintea interesului public. Exista un timp pentru toate si o ordine de prioritati", a scris senatorul Serban Nicolae.





"Astazi, Guvernul Romaniei este in avarie, si se manifesta chiar mai deficitar decat un guvern demis (sau demisionar), fara increderea Parlamentului, fara sprijinul majoritatii si fara capacitatea de a raspunde pentru actele sale.

Conditionarea solutionarii crizei politice de reglarea unor raporturi de putere in PSD ori de plata unor polite personale este un act de iresponsabilitate politica, un act anti-national.

Istoria nu-i iarta si nu-i va ierta pe cei care pun interesul propriu inaintea interesului Tarii. Care este nenegociabil!

Obligatia mea, ca senator al Romaniei, este sa fac tot ce se poate pentru ca ordinea constitutionala sa fie restabilita si un nou guvern sa fie investit de Parlament.

Fara compromisuri cu valorile nationale fundamentale!

De orice alte probleme ne vom ocupa mai apoi si nu mai inainte.", a mai afirmat senatorul PSD.