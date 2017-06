Eurodeputatul Siegfried Muresan: Romania risca sa piarda gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului din cauza crizei politice provocata de PSD

Deputatul european Siegfried Muresan atrage atentia, intr-un comunicat de presa, ca PSD, prin criza politica declansata, pune in pericol relocarea, dupa Brexit, a Agentiei Europene a Medicamentului din Marea Britanie in tara noastra.









Potrivit eurodeputatului, Romania a pornit cu stangul "batalia" cu celelalte state care doresc relocarea Agentiei pe teritoriul lor.





"Agentia Europeana a Medicamentului este ravnita de toate statele membre ale Uniunii Europene, dar mai ales de cele care nu detin inca nicio agentie europeana pe teritoriul lor, Bulgaria, Croatia, Cipru, Romania si Slovacia. Statul care va reusi sa obtina gazduirea acestei Agentii va inregistra, deopotriva, o reusita diplomatica si una economica deoarece, pe langa cele peste 600 sute de locuri de munca pe care le reprezinta aparatul de lucru al Agentiei Europene a Medicamentului, orasul care o va gazdui va deveni o destinatie constanta a tuturor companiilor multinationale din industria europeana a medicamentelor, dar si a institutiilor internationale de profil", spune Siegfried Muresan.





Eurodeputatul atrage atentia caRomania pleaca cu un handicap in negocierile pentru mutarea Agentiei Europene a Medicamentului in Romania, din cauza instabilitatii politice.





"In loc sa foloseasca toate atuurile pe care tara noastra le are si sa intareasca pozitia noastra in negocieri, PSD o subrezeste inutil si arata zilele acestea ca si o coalitie de guvernare cu o majoritate solida este instabila in fata unor interese meschine si personale ale unor lideri politici care nu au nimic de-a face cu interesul tarii pe care o conduc. Nu poti sa negociezi serios, la Bruxelles, pentru mutarea Agentiei Europene a Medicamentului in Romania cand pleci din start cu un mare handicap pe care contracandidatii tai nu-l au, imposibilitatea de a asigura stabilitatea politica si predictibilitatea minima necesara pentru o buna relatie cu partenerii europeni si cu mediul de afaceri", atrage atentia deputatul european.





Potrivit acestuia, negocierile oficiale privind relocarea agentiilor de pe teritoriul Marii Britanii vor incepe la Bruxelles inca de saptamana aceasta, in cadrul Consiliului Afaceri Generale de astazi, 20 iunie, si al Consiliului European din 22 - 23 iunie, iar mandatul de negociere al Romaniei a fost discutat ieri la Guvern de ministrul demisionar al Afacerilor Externe, Ana Birchall.





"Un mandat negociat de un ministru demisionar cu doua zile inainte de o motiune de cenzura nu poate avea legitimitate in fata celorlalti inalti oficiali europeni", mai spune Muresan.