Deputat PSD de Alba: "Nu voi vota niciodata pentru ca 15 martie sa devina zi a maghiarilor din Romania. Voi vota motiunea"

Dirzu a postat, marti, pe pagina personala de pe Facebook o poza cu un drapel tricolor insotit de un mesaj in care precizeaza ca ¬iubeste¬ Transilvania si Romania si ca nu va vota pentru ca ziua de 15 martie sa devina zi a maghiarilor din Romania."Iubesc Romania, iubesc Transilvania, o voi apara si voi lupta pentru unitatea Statului Roman! Nu voi vota niciodata o lege care se impotriveste acestei tari si poporului roman! Nu voi vota niciodata ca ziua de 15 martie - ziua in care s-a acceptat unirea Ardealului cu Ungaria, sa devina zi a maghiarilor din Romania. Va asigur ca raman acelasi om, atasat idealurilor Romaniei!" afirma Ioan Dirzu in mesajul sau.Contactat de News.ro si intrebat daca mesajul sau are vreo legatura cu motiunea de cenzura, Dirzu a raspuns ca "este un om de echipa si va vota motiunea de cenzura", iar nemultumirile sale sunt legate de solicitarile UDMR."Nu sunt de acord cu solicitarile celor de la UDMR. Legat de motiune pot sa va spun ca sunt un om de echipa si voi vota motiunea impotriva Guvernului" a mai spus Dirzu.Mai multi parlamentari PSD, in special din zona Ardealului au transmis, marti, mesaje prin care spun ca nu sunt de acord cu solicitarile UDMR si nu vor vota niciodata un pachet de legi care sa afecteze viata romanilor din Transilvania, facand astfel referire la proiectele de legi sustinute, luni, in Parlament de uniune.