Plesoianu (deputat PSD): "De maine conducerea PSD va avea zile negre cu mine. Cum sa nu intrebi parlamentarii inainte sa negociezi cu UDMR? Nu mai merge asa"

Ce a scris Plesoianu:



"Votez maine motiunea NUMAI pentru ca eu am convingerea de nezdruncinat ca Ponta si Grindeanu sunt doar rotite ale Sistemului. DAR, incepand de maine si cat voi mai fi in acest partid, conducerea actuala a PSD va avea ZILE GRELE cu mine! CUM sa nu consulti parlamentarii partidului inainte sa te apuci sa negociezi asa ceva cu UDMR??? Este INADMISIBIL! PUNCT. NU mai merge asa..."Inainte de aceasta postare, Plesoianu afirmasa ca niciunul dintre deputatii cu care a vorbit nu avea de gand sa voteze legile solicitate de UDMR:"Nici macar UNUL dintre deputatii PSD cu care am vorbit nu avea de gand sa voteze acele legi solicitate de UDMR! Nici macar UNUL! Asta ca sa fie lucrurile clare... Unii nu votau deloc, altii votau direct NU. Fac parte din a doua categorie... P.S. Am spus si reiterez: votez cu MAXIMUM de convingere si hotarare motiunea de cenzura de maine! Am explicat pe larg deja de ce. P.P.S. DAR... NU mi se pare deloc normal sa aiba loc negocieri (precum cea cu UDMR), fara a fi consultati in prealabil TOTI parlamentarii PSD. Niste lucruri chiar TREBUIE sa se schimbe!"