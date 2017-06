Ponta: Motiunea de cenzura nu va trece. Mai mult de 13 parlamentari nu o vor vota, iar joi  va fi sedinta de guvern

Secretarul general Guvernului, Victor Ponta, a declarat, marti, la Parlament, ca motiunea impotriva Guvernului Grindeanu nu va trece de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, avand in vedere ca UDMR nu o sustine, iar 13 parlamentari PSD nu o vor vota, context in care, joi, ministrii vor participa la sedinta Executivului, relateaza Agerpres.





"Motiunea nu va trece si atunci joi avem o sedinta normala si eu sunt convins ca vin toti ministrii", a afirmat Ponta, adaugand ca a vorbit cu 246 de parlamentari PSD-ALDE si ca mai mult de 13 dintre ei nu vor sustine motiunea, simtindu-se optimist ca sunt chiar mai multi.





"Cu 246 am vorbit. Mai mult de 13 (n.r. - nu vor sustine motiunea). V-a zis domnul Tariceanu 17, eu sunt mai optimist decat domnul Tariceanu", a precizat Ponta.





Ponta a adaugat ca mai sunt 19 ore pana la votul pe motiune, interval in care se poate ajunge la o solutie "rationala".









"Eu le explic tuturor colegilor mei ca mai sunt 19 ore in care putem sa avem o solutie rationala si dupa aceea nu se mai poate, pentru ca dupa aceea, ori motiunea va fi respinsa, ceea ce fara voturile UDMR e clar ca va fi respinsa si atunci avem un guvern in functie cel putin pana in septembrie, octombrie, dar certat cu propriul partid, ori trecem motiunea si atunci totul este la domnul Iohannis, nu e nimic la noi", a conchis Victor Ponta, potrivit News.ro.





Ponta a fost marti, la Parlament, la biroul pe care il are ca presedinte al Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, unde au mai venit Daniel Constantin, Eugen Teodorovici, Sorin Campeanu, Mircea Banias, Alin Vacaru.