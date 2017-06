Basescu, moment poetic inedit dupa negocierea PSD-UDMR: A recitat o strofa din Scrisoarea a treia de Eminescu

"Domnul Tariceanu, traditional aliat al PSD-ului, a tinut sa intre in acest joc, din care iese, dupa parerea mea, smotocit. Concluzia mea: PSD-ul este inapt pentru guvernare. La fel cum unui tanar ii spui inapt pentru serviciul militar, astia sunt inapti pentru guvernare", a adaugat Traian Basescu.El a continuat spunand ca "Amintiti-va ca in vara lui 2012 lucrul care le-a dat prin cap a fost sa suspende dreptul CCR de a controla hotararile Parlamentului. Un alt exemplu ca sunt inapti pentru guvernare: modul in care a fost emisa OUG 13. Noaptea ca hotii."