Victor Ponta despre intelegerea PSD - UDMR: Liviu Dragnea si-a tras "glontul de argint" fix in propriul picior si in picioarele PSD. / Mai sunt 20 de ore

Liviu Dragnea ( speriat ca nu are voturile colegilor sai ca sa treaca motiunea PSD contra PSD) s-a hotarat sa foloseasca aseara voturile UDMR ca si "glont de argint"!Azi si-a tras "glontul de argint" fix in propriul picior! Si in picioarele PSD!Dincolo de asta - chiar daca Liviu Dragnea a dovedit ca este in stare de absolut orice doar sa il dea jos pe Grindeanu, eu stiu ca Grindeanu este in stare de orice doar sa salveze Guvernarea PSD si unitatea PSD - daca exista si din cealalta parte ratiune, responsabilitate si dorinta de dialog!Mai sunt 20 de ore ...