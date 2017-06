BREAKING Kelemen Hunor: In unanimitate colegii mei au decis sa nu participam la votarea motiunii de cenzura. N-am avut negocieri cu nimeni. Am avut discutii

Kelemen Hunor a declarat marti, dupa sedinta conducerii UDMR, ca "In unanimitate colegii mei au decis sa nu participam la votarea motiunii de cenzura. Nu vom fi in sala".Hunor a acuzat "nationalistii de serviciu" care s-ar fi activat dupa pornirea discutiilor de ieri cu PSD.Seful UDMR a anuntat ca protocolul de colaborare mai vechi cu PSD a ramas in vigoare, el urmand sa fie analizat la finalul acestei sesiuni parlamentare.Kelemen Hunor a sustinut ca UDMR "nu a cerut niciodata ceva ce nu are corespondenta in Europa" lucru "absolut firesc", in conditiile in care "am fost trimisi in Parlament sa susatinem in primul rnad interesele comunitatii noastre si in al doilea rand interesele societatii romanesti".In ceea ce priveste motiunea, acesta a spus ca este "o problema interna a coalitiei" iar protocolul de colaborare parlamentara dintre UDMR si coalitia de guvernare "protocolul nu vorbeste despre motiuni de cenzura si cum se rezolva problemele din interiorul PSD-ului"."UDMR nu se pozitioneaza in nici o tabara, nu voteaza nici cu Grindeanu, nici cu Dragnea, nici impotriva lui Grindeanu, nici impotriva lui Dragnea. Nu ne-a convins nici o tabara fiindca nu ne asezam nici pe partea unuia, nici pe partea celuilalt. N-am avut negocieri cu nimeni. Am avut discutii. E o diferenta uriasa", a spus Kelemen Hunor."Principiul e ca nu ne amestecam in treburile unui partid", a spus Hunor.Kelemen a mai spus ca in zilele urmatoare va avea discutii "cu toti colegii care doresc sa discute" cu el, dar "asta nu inseamna ca vom lua o alta decizie decat decizia luata azi la grupurile reunite"."Traian Basescu a facut azi niste declaratii iresponsabile. El a cersit de doua ori voturile maghiarilor si secuilor cat a fost presedinte", a mai spus presedintele UDMR.