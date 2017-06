Tariceanu neaga amanarea votului pentru motiunea de cenzura

Tariceanu a acuazat ca in ultimele zile s-a observat o "activare" a unor "retele care functioneaza de o buna bucata de vreme a unor oameni care sunt asa, foarte linistiti sau hiper activi" si care "lanseaza tot felul de zvonuri fara niciun fundament"."Maine la 11 incepe sedinta unde se va da votul pentru motiunea de cenzura", a declarat Tariceanu, la intrebarile ziaristilor.Presedintele ALDE a adaugat ca 16-17 parlamentari din coalitia de guvernare nu vor vota motiunea de cenzura, precizand ca in acest calcul intra si parlamentarii care au ales recent sa treaca la alte partide."Cu aproximatie 16 sau 17 parlamentari, dar nu sunt numai din coalite din estimarile pe care le avem. De exemplu, cei cinci parlamentari care au plecat de la noi, nu fac parte din coalitie", a declarat Tariceanu, intrebat cati dintre parlamentarii coalitiei nu vor vota motiunea.Surse din PSD declarasera anterior ca Liviu Dragnea ar putea amana votul la motiunea de cenzura pentru saptamana viitoare , miercuri urmand doar sa fie dezbatuta motiunea, dar votul sa fie programat saptamana viitoare. Motivul? PSD are nevoie sa castige timp pentru negocieri cu parlamentari PNL si PMP, dat fiind ca acordul cu UDMR e in pericol. O decizie finala ar urma sa fie luata azi.Amanarea votului ar fi perfect legala. Constitutia Romaniei (Art. 113) prevede ca "Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere", fara a da insa un termen pentru votarea motiunii.