Vicepresedintele PSD Doina Pana: Deja e prea mult! N-am sa votez niciodata ceva sa aduca atingerii tarii mele

Vicepresedinte PSD Doina Pana este al doilea deputat social-democrat care, dupa Corneliu Buicu, deputat de Mures, care a postat postat pe Facebook ca nu a votat si va vota ceva care sa aduca atingerii tarii si poporului. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a incercat sa cada la o intelegere cu UDMR sa sustina motiunea de cenzura.



Deputatul de Bistrita Doina Pana sustine ca i s-au pus multe lucruri in carca de cand face politica, dar "deja e prea mult"





“Dragi prieteni,

De cand fac politica, mi s-au pus in carca, nemeritat, multe lucruri. Uneori am ripostat, de cele mai multe ori nu. Am mers pe ideea ca cei care " au ochi de vazut, vad"

Deja e mult prea mult!

N-am votat ieri nimic, nu votez azi nimic si n-am sa votez NICIODATA ceva care sa aduca atingere tarii mele, poporului meu!!!", arata postarea integrala a deputatului PSD de Bistrita

Printre concesiile cerute de catre parlamentarii maghiari in schimbul sustinerii motiunii de cenzura s-au aflat un proiect prin care localitatile in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 10% din numarul locuitorilor, primariile si institutiile subordonate au obligatia sa asigure in raporturile cu acestia folosirea limbii materne, dar si ca autoritatile publice si entitatile sa poata adopta si folosi, alaturi de insemnele oficiale ale Romaniei si alte insemne, simboluri care sa exprime identitatea etnica, istorica, culturala si economica a cetatenilor apartinand minoritatii nationale, locuitori ai respectivei localitati.