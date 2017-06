Parlamentarii PSD din Ardeal s-au revoltat fata de intelegerea dintre Dragnea si UDMR - surse. Lista PSD-istilor care s-au opus vehement

Potrvit surselor Actual de Cluj, parlamentarii social-democrati care s-au exprimat vehement contra "legilor maghiarizarii" sunt Horia Nasra, Cornel Itu, Cristina Burciu, Vasile Ilea - PSD Cluj, Doina Pana, Vasile Daniel Suciu, Ioan Denes - PSD Bistrita-Nasaud, Laurentiu Nistor, Natalia-Elena Intotero, Ilie Toma, Petru-Sorin Marica, Cornel-Cristian Resmerita, Viorel Salan - PSD Hunedoara.O alta propunere respinsa de parlamentarii adeleni se refera la diminuarea pragului de reprezentare a minoritatilor in institutiile administrative de stat, de la 20% la 10%, mai scrie Actual de Cluj Singurul parlamentar PSD din Ardeal care a reactionat public este Corneliu Buicu (Targu Mures, presedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor), care a scris ca "In calitate de deputat de Mures va spun atat, nu am votat ieri nimic, nu votez azi nimic si n-am sa votez NICIODATA ceva care sa aduca atingere tarii mele, poporului meu!".Ioan Rus, influent lider al filialei Cluj din PSD, ar fi protestat extrem de puternic fata de intentia lui Dragnea de a oferi UDMR concesiile negociate luni.Marti la pranz, negocierile dintre PSD si UDMR s-au blocat, dupa ce PSD a scos de pe ordinea de zi a sedintelor proiectele UDMR, pe care tot PSD le pusese in circuit rapid ieri, cand Dragnea negocia cu Kelemen Hunor.