Traian Basescu: PSD este "inapt pentru guvernare". Ce au vrut sa faca este ca si cum iti iei propria istorie si o arunci intr-o buda. / Parlamentarii PMP nu participa la plenul pentru votarea motiunii

"Sunt inapti pentru guvernare. V-as aduce aminte ca Guvernul Boc a preferat sa cada decat sa dea aceste concesii minoritatii maghiare, ca astea nu-s de azi de ieri, sunt de multi ani pe toate agendele. Faptul ca pe Tariceanu si pe Dragnea i-a dus capul sa statueze ca sarbatoare in legislatia romana ziua de 15 martie este ca si cum iti iei propria istorie si o arunci intr-o buda. Asta au facut acestia ticalosi. Asta au vrut sa faca pentru cateva voturi. Eu sunt revoltat. Ma intreb: au uitat ca merg la Tebea? Cum se intorc parlamentarii PSD si ALDE in Ardeal? Cum ii vor convinge pe romanii de acolo ca nu au murit cateva zeci de mii ucisi de armatele contilor maghiari in 48 si 49, cum ii vor convinge ca ce a votat Dieta de la Pesta pe 15 martie, adica anexarea Transilvaniei la Ungaria, merita sarbatorita in Romania?", a afirmat Traian Basescu.Liderul PMP a mai spus ca maghiarii pot sarbatori la Budapesta: "Eu am spus: va respectam sarbatorile nationale, daca vreti sa va sarbatoriti de ziua nationala mergeti la Budapestea, se da bere gratis, mici, ce s-o da, dar nu-si asuma Romania o sarbatoare care printre altele semnifica si anexarea Transilvaniei la Ungaria. Si in 1848 romanii erau majoritari in Transilvania, nu erau picati din cer, in schimb cei care au vrut alipirea Transilvaniei la Ungaria nu vorbeau de niciun drept pentru romanii din Transilvania, ca sa va dati seama cat de aberanta este ideea ca Romania si-ar putea inscrie in calendarul de sarbatori 15 martie 1848."Traian Basescu a precizat ca el nu neaga celelalte 11 puncte ale Declaratiei Dietei de la Pesta, din cele 12. "11 au fost valoroase pentru democratie, dar romanii au facut un razboi pentru punctul 12, un razboi civil in Transilvania", a adaugat el.Senatorul PMP a adaugat ca se bucura ca au fost scoase de pe ordinea de zi proiectele UDMR. "Pana nu vom vedea aceste legi luate acasa de negociatori, nu ne vom opri", a completat el.Traian Basescu le-a aratat jurnalistilor ca are tricolorul in buzunarul de la piept.El a spus din nou ca, in principiu, parlamentarii PMP nu vor participa la plenul reunit pentru votarea motiunii de cenzura: "Nu intram, nu avem nicio treaba. consideram aceasta disputa o disputa interna in interiorul PSD, pe care cu neobrazare au reusit s-o duca sub cupola Parlamentului, dar si in Guvernul Romaniei. Au transformat institutiile statului in teatru de dispute politice ale gruparilor din interiorul PSD."