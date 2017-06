Proiectele de lege privind declararea zilei de 15 martie Ziua Maghiarilor din Romania si Bacalaureatul diferentiat pentru elevii maghiari au fost retrase de pe ordinea de zi. Cseke Attila (UDMR): Nu stiu ce s-a intamplat de ieri pana astazi

Cseke Attila a adaugat ca acest proiect de lege este "aproape identic" cu alte doua legi in vigoare in Romania, cele privind ziua comunitatii tatare si ziua comunitatii rome.Senatorul UDMR spune ca "exact aceleasi conditii au fost propuse pentru 15 martie. Nu e vorba decat de o legiferare a normalitatii. Aceasta sarbatoare in comunitatea maghiara se desfasoara cu onoare, cu demnitate.""Cultul protestant e singurul cult in care invatamantul superior pastoral nu e sustinut de stat", a mai spus Cseke Attila.El a mai adaugat ca "Copiii care sunt la scoala cu limba de predare a minoritatilor, pentru invatarea limbii romane tebuie sa aiba un program special. Dar acest lucru nu e corelat cu examenele de capacitate si de bacalaureat."