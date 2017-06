Ludovic Orban: Ii cer lui Grindeanu o demisie de constiinta, care ar putea împiedica adoptarea legilor negociate de Dragnea cu UDMR

"PSD tradeaza interesele fundamentale ale romanilor, pentru a-si rezolva rafuielile de clan din interiorul partidului. PNL se va bate cu toate armele impotriva trocurilor facute de clanul Dragnea cu cei de la UDMR. Facem, in acelasi timp, apel catre cel care se cramponeaza de functia de premier. Ii cer lui Sorin Grindeanu o demisie de constiinta, care ar putea impiedica savarsirea actului de tradare. De asemenea, in cazul in care Sorin Grindeanu nu intelege situatia si refuza aceasta demisie, le cer parlamentarilor PSD sa nu se contamineze de nebunia liderului lor si le cer sa nu voteze propunerile legislative introduse fortat pe ordinea de zi de presedintele PSD", a afirmat liderul liberal, intr-o declaratie acordata Agerpres.El spune ca liberalii vor folosi toate mijloacele procedurale, legale si constitutionale pentru a impiedica adoptarea acestor propuneri legislative. 'PNL va lupta cu toate armele constitutionale si legale pentru a impiedica adoptarea acestor acte de tradare', a spus Orban.Orban mai spune ca, in cazul in care Sorin Grindeanu pune in prim plan interesele fundamentale ale Romaniei, acesta nu poate face altceva decat sa isi dea demisia: "Daca pune mai presus de interesele sale personale, meschine, interesele fundamentale ale natiunii romane, nu poate sa faca altceva decat sa isi dea demisia pentru a rupe lantul care leaga parlamentarii PSD de trocul politic facut de Dragnea cu cei de la UDMR."Comisiile juridica, pentru drepturile omului si pentru administratie ale Camerei Deputatilor au amanat, luni, discutia pe marginea proiectului de lege initiat de UDMR care prevede scaderea pragului de la 20% la 10% in cazul numarului de persoane apartinand minoritatii nationale dintr-o localitate necesar pentru ca autoritatile sa asigure folosirea limbii materne. Marti se reiau dezbaterile. Camera Deputatilor este primul for sesizat, iar Senatul este decizional.Comisiile pentru administratie si pentru drepturile omului din Senat au acordat, luni, raport comun favorabil cu amendamente propunerii legislative prin care ziua de 15 martie este consacrata ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, urmand ca angajatilor maghiari sa li se acorde o zi libera pentru a participa la manifestari. De asemenea, actul normativ prevede ca Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune pot transmite, in cadrul unor emisiuni speciale, aspecte de la aceste manifestari.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a sustinut ca intrarea in dezbatere, luni, a unor proiecte legislative ale Uniunii la comisiile parlamentare nu are legatura cu negocierile asupra motiunii de cenzura si ca a fost stabilit de la inceputul anului ca respectivele proiecte vor fi adoptate in aceasta sesiune.