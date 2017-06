Traian Basescu: Dragnea si Tariceanu vand istoria tarii pentru voturile UDMR la motiunea de cenzura

"A trebuit sa se ridice motii lui Iancu, alti romani si sasii, la lupta, pentru ca Transilvania sa nu fie parte a Ungariei Mari. Zeci de mii de romani din Transilvania au fost ucisi de armatele contilor maghiari, sate intregi au fost rase de pe fata pamantului, sute de mii de romani au plecat in pribegie. Iar PSD si ALDE vor sa facem din 15 martie 1848 zi de sarbatoare recunoscuta pe teritoriul Romaniei, in schimbul catorva voturi la motiune", continua Traian Basescu."Mai ticalosilor din PSD si ALDE, credeti ca in viata voastra veti mai putea merge la Tebea ? Dar in Ardeal? PS - pe maghiarii din Romania nu-i opreste nimeni ca pe 15 martie sa sarbatoreasca la Budapesta", incheie liderul PMP.