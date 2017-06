Coalitia PSD-ALDE negociaza luni seara cu UDMR trocul politic pentru sustinerea motiunii de cenzura

Negocierile au loc si la ora scrierii acestui articol. Ramaneti pe HotNews.ro pentru a afla toate informatiile despre discutiile PSD-ALDE-UDMR.

Astfel, potrivit unor surse parlamentare, scaderea pragul de 20%, cat este in prezent, la 10% al numarului persoanelor apartinand minoritatii nationale din totalul populatiei unei localitati necesar pentru ca autoritatile sa asigure folosirea limbii materne, dar si introducerea conceptului "numar semnificativ de cetateni" in acest caz. PSD si ALDE ar fi de acord cu scaderea pragului pana la 15%- problema steagurilor. Este non-negociabila pentru UDMR, care propune ca autoritatile publice si entitatile sa poata adopta si folosi, alaturi de insemnele oficiale ale Romaniei si alte insemne, simboluri care sa exprime identitatea etnica, istorica, culturala si economica a cetatenilor apartinand minoritatii nationale, locuitori ai respectivei localitati. Daca ar fi adoptata propunerea UDMR, steagul Tinutului Secuiesc, de exemplu, ar putea fi arborat fara probleme- interzicerea redesenarii limitelor teritoriale ale judetelor, oraselor si satelor daca astfel se diminueaza ponderea cetatenilor apartinand unei minoritati nationale. Practic, aceasta interdictie ar face aproape extrem de dificile si reforma teritoriala, dar si referendumuri locale de unire a unor localitati in zone cu minoritati instituirea Zilei maghiarilor pe 15 martie . Comisiile de administraţie publică şi pentru drepturile omului din Senat au dat deja luni raport favorabil adoptării proiectului de lege prin care ziua de 15 martie devine Ziua Maghiarilor din România si va fi cel mai probabil votat de plenul Senatului marti.PSD si ALDE iau in calcul o reactie dura a unei parti a societatii la aceasta concesie, date fiind multiplele conotatii ale zilei de 15 martie in istoria comuna romano-maghiara.. Printre alte castiguri, acest proiect ar aduce posibilitatea autonomiei culturale pentru minoritatea maghiara.