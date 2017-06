Un deputat USR acuza ca PSD accelereaza Codul Silvic pentru a rasplati UDMR cu cateva prevederi cerute de maghiari in schimbul sustinerii motiunii de cenzura

Postarea deputatului Adrian Prisnel:

"PSD plateste in avans voturile UDMR pentru caderea guvernului, utilizand Parlamentul Romaniei. Azi, dupa negocierile dintre Liviu Dragnea si Kelemen Hunor, parlamentarilor li s-a schimbat programul, fara nicio explicatie. In loc de plen se lucreaza in comisii, iar acolo au intrat doar proiectele de lege in care UDMR are interese.Acum se discuta la Comisia de Agricultura Codul Silvic, pe repede inainte, pentru a putea intra la vot final in plen maine. Sedinta a fost convocata neregulamentar, cu mai putin de 24 de ore inainte.Sunt multe amendamente utile, sau inofensive, dar si cateva pe care nu le-am avut in fata, si care, auzindu-le suna foarte mult a "pork."De exemplu, un amendament UDMR pare sa lase padurarul sa exploateze, dar sa si transporte lemnul.La alte comisii proiectul de lege care scade pragul pentru aplicarea dreptului la utilizarea limbii materne de la 20% la 10%.Vedem maine la plen ce putem face."