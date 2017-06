Dragnea, dupa negocierile cu UDMR: Nu vindem Transilvania, nu vindem nici o bucata din tara

"Noi am avut saptamanal intalniri cu colegii de la UDMR, am stabilit asta dupa alegerile din 11 decembrie. In fiecare luni, liderii de grup PSD, ALDE, UDMR se intalneau pentru ca avem un acord de colaborare parlamentara. Azi am discutat despre situatia politica actuala, era firesc sa discutam asta, este firesc, este dreptul majoritatii, este un drept constitutional, legitim de a-si avea Guvernul in urma rezultatului alegerilor. Am inteles ca s-a spus la o televiziune ca am vandut Transilvania. Nu vindem Transilvania, nu vindem nicio bucata din tara", a declarat Dragnea la Parlament, citat de Agerpres.El a adaugat ca inca nu s-a decis unde trebuie facute aceste modificari, in legislatie sau in Constitutie.Despre proiectele de lege initiate de UDMR care au intrat luni in dezbatere la comisiile parlamentare, Dragnea a spus ca ele "nu au fost facute azi-noapte sau azi dimineata, sunt legi ca multe altele care sunt in procedura parlamentara de o perioada de timp iar acum le-a venit randul", mai noteaza Agerpres.