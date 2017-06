Varujan Pambuccian: Deputatii minoritatilor vor vota la motiune asa cum cred de cuviinta

"Grupul a hotarat ca fiecare membru al grupului sa voteze asa cum crede de cuviinta. Vom fi prezenti cu totii pentru ca neprezentarea reprezinta si ea o forma de a vota si niciunul dintre noi nu va sti cum voteaza colegul lui. Toti vor vota, sigur, cele trei variante: pentru, contra, abtineri. Niciunul dintre noi, insa, nici eu, nu va sti cum voteaza celalalt coleg al lui, ca in felul acesta grupul sa treaca protejat printr-o incercare la care n-a avut absolut niciun fel de contributie", a declarat Varujan Pambuccian, potrivit News.ro.El a precizat ca grupul minoritatilor nu voteaza motiuni de cenzura, dar de data aceasta, pentru ca e un razboi generalizat, orice alt gest ar fi insemnat ca se pozitioneaza in favoarea unei tabere sau alta.Pambuccian a mai spus ca a fost sunat si de Liviu Dragnea si de Victor Ponta, dar a refuzat sa se intalneasca cu vreunul din ei."Am solicitat sa am o discutie cu cate un reprezentant al celor doua factiuni, carora le-am transmis exact ce v-am spus eu ca banuiesc ca se va intampla. S-a intamplat, grupul a fost de acord cu formula aceasta si, iata, suntem in cea mai neutra formula cu putinta data fiind situatia de fata", a adaugat liderul deputatilor minoritatilor."Noi, in primul rand, am plecat de la premisa clara ca nu-i razboiul nostru deloc. E un razboi intre doua grupari din interiorul PSD care, sigur, se extinde pe toata scena politica. Nu l-am produs noi, nu am avut nicio contributie la el", a adaugat el.Grupu minoritatilor din Parlamentul Romaniei numara 17 membri.