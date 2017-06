Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, semnaleaza ca va vota pentru motiunea de cenzura: Cei care au fost votati si detin majoritatea trebuie sa aiba si dreptul de a schimba ministrii si guvernul daca doresc

Acesta a precizat ca nu s-a luat inca o decizie, dar este vorba despre "principiul majoritatii, un principiu democratic", potrivit caruia "cei care au fost votati si detin majoritatea trebuie sa aiba si dreptul de a schimba ministrii si guvernul daca doresc"."Principiul trebuie respectat", a subliniat Hunor, care a precizat ca "in momentul de fata exista majoritate in Parlament".Acesta a declarat insa ca "nu ar fi trebuit sa existe aceasta disputa politica sub cupola Parlamentului".