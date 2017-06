Badalau: Motiunea de cenzura va trece; peste 20 de parlamentari de la alte partide o vor vota

"Motiunea de cenzura va trece cu un scor extrem de substantial. Consider ca si alti parlamentari de la alte partide vor vota alaturi de noi. (...) Cred ca peste 20 si ne vom intalni si miercuri dupa motiune si o sa vedeti ca am dreptate", a afirmat luni Badalau, la Senat, potrivit Agerpres.Referitor la discutiile dintre PSD, ALDE si UDMR, Badalau a precizat ca nu stie nimic despre aceste negocieri.Intrebat ce mesaj are pentru Sorin Grindeanu si Victor Ponta, Badalau a spus: "Sanatate multa si spor la guvernare inca doua zile"