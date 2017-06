Represalii in PSD fata de un sustinator al lui Grindeanu, ramas fara functia de secretar al grupului parlamentar / Simonis: "O decizie disperata. Este evident o sanctiune; 5 din 6 parlamentari de Timis NU vor vota motiunea"

Simonis a declarat, inaintea sedintei de grup a deputatilor PSD, ca este o decizie luata la disperare si ca este in mod evident o sanctiune pentru ca a anuntat ca nu va vota motiunea de cenzura. Simonis sustine ca sunt multi parlamentari nemultumiti de faptul ca trebuie sa se dea acest vot si ca din cei 6 parlamentari PSD de Timis cinci nu vor vota motiunea."Aceasta decizie este luata in disperare de catre cei care mi au luat afest sprijin. Evident (este o sanctiune - n.r.), eu am anutat ca nu voi vota nicio motiune impotriva guvernului Grindeanu", le-a spus ei jurnalistilor.Despre amenintarea ca cei care nu vor vota motiunea vor fi exclusi din PSD: "Acesta mi se pare un santaj eu sunt convins ca nu voi fi exclus din acest motiv"."Va garantez ca sunt foarte multi parlamentari care nu sunt multumiti ca trebuie sa dam acest vot. Din punctul meu de vedere, motiunea nu va trece. Din ce stiu eu, 5 din 6 deputati de Timis nu vor vota motiunea", a mai spus el, raspunzand intrebarilor jurnalistilor.***"In cadrul Biroului permanent s-a primit o informare din partea grupului PSD ca domnul deputat Simonis Alfred-Robert nu mai ocupa functia de secretar al grupului, dar isi pastreaza in continuare calitatea de membru al PSD. In cadrul Biroului Permanent a venit o informare punctuala, deci este decizia grupului. Aceasta decizie s-a luat in interiorul liderilor de grup", a precizat luni secretarul Camerei Deputatilor, Ioana Bran (PSD), dupa sedinta Biroului Permanent.Intrebata daca acest lucru are legatura cu motiunea de cenzura, Bran a spus ca subiectul nu a fost discutat in cadrul Biroului Permanent.Saptamana trecuta, Simonis i-a luat apararea lui Grindeanu si a declarat ca nu crede decizia excluderii din partid a unui membru se face in Comitetul Executiv al PSD, ci propunerea ar fi trebuit facuta de organizatia locala si a mai spus ca ar trebui facute demersurile necesare astfel incat statutul partidului sa se respecte si sa fie convocat un congres.