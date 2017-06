Coldea: Pe 6 decembrie 2009 nu am luat cunostinta de fapte referitoare la posibilitatea afectarii scrutinului

Scrisoarea este structurata pe doua parti: consideratii generale si consideratii particulare.

La capitolul consideratii particulare, Coldea scrie ca atat in cursul zilei de 6 decembrie, cat si ulterior, in calitate de prim-adjunct al directorului SRI, a desfasurat cu precadere "activitati circumscrise apararii, promovarii intereselor de securitate ale statului roman si protejarii cetatenilor Romaniei potrivit competentelor conferite institutiei, adecvate functiei si adaptate situatiilor specifice (concret, in perioada la care ne referim, adaptate contextului electoral)".

"De asemenea, in mod firesc, ca orice cetatean, ocazional am avut si activitati cu caracter privat - fara nicio legatura cu atributiile mele de serviciu sau care sa implice calitatea mea profesionala. Mentionez ca aceste activitati, desi private, se supun prevederilor din normele si regulamentele militare aplicabile personalului SRI si nu au afectat in niciun fel conduita mea profesionala sau indeplinirea sarcinilor de serviciu. Precizez ca in contextul particular al zilei de 6 decembrie 2009, nu am luat cunostinta de niciun fel de date, informatii, respectiv fapte sau imprejurari referitoare la posibilitatea afectarii rezultatului scrutinului electoral sau cu privire la alte aspecte care fac obiectul activitatii comisiei", a mai scris Coldea, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca si in ziua de 6 decembrie 2009, atat in cadrul activitatilor profesionale, cat si al celor private, la fel ca pe parcursul intregii sale cariere, in situatii oficiale si private, a actionat in spiritul legii si al regulamentelor militare.

"Raman un sustinator consecvent al eforturilor tuturor institutiilor pentru protejarea si promovarea intereselor statului roman, in orice imprejurare. In acest sens, incurajez orice persoana care considera ca detine date sau indicii privind eventuale abateri de la lege si/sau regulamentele militare in ceea ce priveste activitatea mea profesionala sau personala sa isi indeplineasca obligatia legala si morala de a se adresa prompt autoritatilor competente. Voi fi la dispozitia acestor autoritati, ca de fiecare data, pentru clarificarea tuturor aspectelor ce pot arunca vreo umbra asupra carierei mele care, va asigur, s-a desfasurat sub semnul juramantului militar pe care l-am onorat permanent", a mentionat acesta in scrisoare.

In luna aprilie, Parchetul General a anuntat ca a deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari "in rem" sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, dupa dezvaluirile jurnalistului Dan Andronic despre alegerile prezidentiale din decembrie 2009.

Andronic a scris ca, in decembrie 2009, in seara zilei in care a avut loc turul al doilea al alegerilor prezidentiale, inalti demnitari ai statului roman, printre care George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi, au mers acasa la Gabriel Oprea.

In replica, fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat ca intalnirea organizata la el acasa a fost o "simpla cina", unde i-a invitat pe George Maior, Vasile Dincu, Anghel Iordanescu, Dan Andronic si Neculai Ontanu.