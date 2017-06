Sedintele de plen de la Camera Deputatilor si Senat de luni, anulate, desi aveau proiecte pe ordinea de zi/ Gotiu (USR): "PSD si ALDE pun prioritatile interne in fata prioritatii nationale"

"Suntem in fata unei noi actiuni a aliantei de la putere PSD-ALDE, care au schimbat prioritatile si au pus prioritatile lor interne de partid in fata prioritatii nationale. Au schimbat programul Parlamentului, s-a anulat plenul de astazi (luni - n.r.). S-a anulat sesiunea de intrebari si interpelari pentru maine dimineata. Zic eu, si consideram noi, ca sa poata sa aiba timp sa isi rezolve problemele interne. E drept ca au apelat la colegii de la UDMR ca sa faca aceasta propunere, ceea ce cred ca ne da de gandit si asupra a ceea ce a decis si ceea ce va face UDMR miercuri", a afirmat Gotiu, luni, la finalul Biroului permanent al Senatului.Potrivit celor de la USR, motivul invocat de reprezentantii PSD si ALDE a fost ca si in saptamanile anterioare nu ar fi fost activitate in plen marti dimineata si ca luni dupa-amiaza pot lucra mai multe comisii parlamentare, astfel incat marti sa existe rapoarte pentru mai multe acte normative.Si plenul Camerei a fost anulat. Potrivit programului, in zilele de luni deputatii dezbat de la ora 16.00 doar proiecte cu propunere de respingere, iar de la ora 17.00 au sesiunea de intrebari si interpelari. Plenul cu vot final de marti a ramas in program si se va tine maine.Anularea programului plenului de luni are loc in contextul in care se poarta negocieri inaintea votului pe motiunea de cenzura de miercuri impotriva lui Sorin Grindeanu.