Ludovic Orban: Parlamentarii PNL vor fi prezenti in sala la motiunea de cenzura, dar nu vor vota

'Am luat decizia ca parlamentarii PNL sa fie prezenti in sala si sa nu voteze. Reglari de conturi de tip mafiot din interiorul PSD-ului, care nu au nicio legatura cu interesul tarii, au generat o criza politica grava cu consecinte extrem de serioase asupra imaginii Romaniei in lume, asupra bunului mers al economiei si al societatii. Somam partidul de guvernamant sa puna punct acestei crize care a fost provocata de ei, din interese obscure si cu niste obiective pe care noi nu le putem intelege. (...) Suntem azi in situatia in care un impostor ocupa abuziv Palatul Victoria, iar in Parlament nu stim daca mai exista o majoritate parlamentara care sa fie conforma cu vointa exprimata de cetateni. Perpetuarea crizei politice poate sa aiba grave consecinte pentru Romania, ca atare am decis sa nu ne amestecam ca partid politic in aceasta rafuiala intre doua clanuri din interiorul PSD, pentru ca noi suntem si impotriva clanului Dragnea, si impotriva clanului Ponta-Grindeanu', a declarat Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL.Intrebat daca sunt liberali care ar pleca spre majoritatea actuala, Ludovic Orban a raspuns: 'Am incredere in toti parlamentarii PNL, am incredere in faptul ca vor respecta pozitionarea politica a partidului (...) si vointa cetatenilor care i-au votat si i-au trimis in Parlament'.El a precizat ca in cursul dupa-amiezii va avea loc o intalnire cu toti deputatii si senatorii PNL.'PNL este in opozitie, nu voi mai ingadui nicio negociere pe sub masa, nicio negociere de culise si niciun blat cu partidul de guvernamant. (...) Cred ca nimeni din C.A.P-ul vechililor rosii nu isi imagineaza ca poate sa negocieze cu mine, mai ales pe tema rafuielii dintre ei', a conchis Orban.