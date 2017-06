Tariceanu: Conducerile PSD si ALDE au avut luni discutii "exploratorii" cu UDMR

"Va pot confirma. Am avut astazi (n.r. - luni) discutii exploratorii. O sa continue discutiile cu ei astazi si maine si, pe masura ce vom avansa in continut, o sa va punem la curent", a spus Tariceanu.De asemenea, Calin Popescu-Tariceanu a confirmat ca UDMR s-a intalnit separat si cu Sorin Grindeanu si Victor Ponta. Sambata, Kelemen Hunor a explicat ca a discutat cu Liviu Dragnea, cu Calin Popescu Tariceanu si cu Sorin Grindeanu, dar nu a negociat."Am vorbit, dar nu am negociat. Am vorbit cu domnul Dragnea, cu domnul Tariceanu si cu domnul Grindeanu, dar daca cineva doreste, negocierile le incepem luni", a precizat liderul UDMR.