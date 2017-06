Tariceanu, dupa inregistrarile atribuite lui Kovesi: Ne punem intrebarea cati oameni au fost trimisi in judecata pe baza unor rechizitorii facute la comanda ei / Obiectivul principal al sefei DNA, vanatoarea de figuri politice importante care sa creeze impact media

In opinia sa, aceste inregistrari arata "insatisfactia" Laurei Codruta Kovesi "ca a scazut numarul cazurilor care au fost deferite justitiei" ceea ce inseamna, in opinia sa, ca "se face o justitie nu calitativa, ci pe cantitate".Este "un fel de stahanovism in care procurorul sef al DNA trebuie sa raporteze din ce in ce mai multe cazuri de coruptie", a acuzat acesta, iar acest lucru ridica intrebari "asupra modului de gandire a acestei persoane", Laura Codruta Kovesi, "care ar trebui sa fie echilibrata" si sa "nu raspunda la anumite comenzi care vin din afara pentru a raporta noi si noi succese"."Ne punem intrebarea cati oameni au ajuns sa fie deferiti justitie pe baza unor rechizitorii facute la comanda ei, asa cum rezulta din discutiile pe care le-a avut cu alti procurori", a mai spus Tariceanu."Aceste inregistrari fac sa confirme o serie de lucruri pe care le spun de peste doi ani de zile, si anume ca in Romania, in domeniul justitiei, avem grave abuzuri si derapaje de la lege, ca avem de-a face cu o justitie selectiva, ca avem de-a face cu o vanatoare de lideri politici, ca nu functioneaza prezumtia de nevinovatie. As vrea sa subliniez care pare sa fie obiectivul principal al sefei DNA, si anume vanatoarea de figuri politice importante care sa creeze impact media si sa amplifice perceptia defavorabila asupra Romaniei de coruptie generalizata si al doilea lucru insatisfactia ca a scazut numarul cazurilor care au fost deferite justitiei", a declarat Calin Popescu Tariceanu, citat de news.ro.In opinia sa, presedintele Klaus Iohannis "trebuie sa ia atitudine", in conditiile in care el este cel care a semnat numirea lui Kovesi in functie."Principalul rol ii revine fara indoiala CSM, care are o responsabilitate de care de multe ori pana in prezent s-a derobat si a lasat ca aceste grave abuzuri sa se intample, cu toate ca eu sunt convins ca erau la curent. Si mai are cineva o responsabilitate foarte mare: cel care a semnat numirea doamnei Kovesi in aceasta functie. Cred ca presedintele, in mod logic, ar trebui sa ia atitudine si sa aiba o reactie fata de aceste lucruri grave care se intampla in domeniul justitiei si care ne arata de fapt, o data in plus, ceea ce vedem ca apare din ce in ce mai des in public: un sistem de putere paralel in care doamna Kovesi detinea si detine un rol extrem de important, calcand in picioare principiile esentiale ale democratiei", a mai spus Tariceanu.Comentariile acestuia vin dupa ce Romania TV a difuzat duminica seara o inregistrare audio atribuita sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, in care o voce feminina este auzita cerandu-i lui "Uncheselu" sa "decapeze institutional" in dosarul "cu casele" pentru a ajunge la "domnu' premier". Din inregistrare nu se poate deduce despre ce premier ar fi vorba.