​VIDEO Prima sedinta a noii conduceri PNL. Cine sunt cei 36 de membri ai Biroului Executiv condus de Orban

"Astazi trebuie sa decidem pozitia PNL fata criza politica creata de C.A.P.-ul vechililor rosii. Incepem astazi mandatul Biroul Politic Executiv ales la Congres. Ne incepem activitatea in plina criza politica, o criza politica iscata din senin, provocata de partidul de guvernamant si majoritatea parlamentara printr-o iresponsabilitate crasa fata de interesul public. Reglarile de conturi din interior, bataliile interne si dorinta de dominatie din PSD au creat o criza politica in Romania cu consecinte extrem de grave asupra imaginii Romaniei in lume, economiei si asupra societatii in ansamblu. Avem azi un partid de guvernamant care a castigat alegerile mintind oamenii si promitand lucruri total nerealizabile, care dupa sase luni recunoaste ca a avut cel mai prost guvern din istoria postdecembrista si, pe de alta parte, avem un cuplu, probabil nu traditional, care a ocupat Palatul Victoria fara legitimitate", a spus Orban.Liberalii si-au ales duminica cei 36 de membri ai Biroului Executiv - 4 prim-vicepresedinti, 16 vicepresedinti si 16 membri.Au fost alesi: Vlad Nistor - vicepresedinte pe politica externa, aparare si siguranta nationala; Dan Leoreanu, - vicepresedinte pe administratie, ordine publica, siguranta cetateanului, fonduri europene si dezvoltare regionala; Ben-Oni Ardelean - vicepresedinte pe justitie si drepturi cetatenesti; Florin Citu - vicepresedinte pe buget, politici fiscale, familie si protectie sociala, potrivit Agerpres.Sulfina Barbu a fost aleasa vicepresedinte pe sanatate, munca, familie si protectie sociala.Dan Motreanu a fost ales vicepresedinte pe educatie, cercetare, tineret, sport, cultura, culte si minoritati; Adrian Oros - vicepresedinte pe agricultura, dezvoltare rurala, industrie alimentara si mediu, ape si silvicultura; Virgil Guran - vicepresedinte pe infrastructura de transport, comunicatii si societate informationala.Pentru regiunea Nord-Est a fost ales vicepresedinte Ioan Balan, pentru Sud-Est - Victor Paul Dobre, pentru Sud Muntenia - Raducu Filipescu, pentru Sud-Vest Oltenia - Gigel Stirbu, pentru Vest - Gheorghe Falca, pentru Nord-Vest - Lucian Bode, pentru Centru - Florin Roman, iar pentru Bucuresti-Ilfov - Marian Petrache.Secretar general al Partidului National Liberal a fost ales deputatul de Bistrita Robert Sighiartau.Cei 16ai Biroului Executiv al PNL alesi de Consilul National sunt: Costel Alexe, Viorel Badea, Cristian Buican, Stefan Dragulin, Nicolae Giugea, Bogdan Hutuca, Adrian Miutescu, Ionel Palar, Virgil Popescu, Gheorghe Siscu, Costel Soptica, Ion Stefan, Nelu Tataru, Adrian Vestea, Dan Vilceanu si Tinel Gheorghe.Antonel Tanase a fost ales in functia deal PNL.Duminica, liberalii si-au ales si cei patru prim-vicepresedinti.

Ilie Bolojan (Bihor) a fost ales prim-vicepresedinte pe strategii politice, Raluca Turcan (Sibiu) - comunicare, Iulian Dumitrescu (Prahova) - mediul de afaceri si societate civila, iar Mircea Hava (Alba) - relatii internationale.Sambata, Ludovic Orban a fost ales presedinte al PNL in cadrul Congresului organizat la Romexpo. Ludovic Orban a intrunit 3.518 de voturi, iar contracandidatul sau, Cristian Busoi, 952 de voturi.De asemenea, in cadrul Congresului PNL a fost ales presedintele Curtii de Arbitraj, Daniel Buda, si presedintele Comisiei Nationale de Revizie si Cenzori, Mihai Barbu.