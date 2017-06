UDMR, pregatit de luni pentru negocieri cu reprezentanti ai Guvernului, dar si ai coalitiei PSD-ALDE

Sambata, Kelemen Hunor a explicat ca a discutat cu Liviu Dragnea, cu Calin Popescu Tariceanu si cu Sorin Grindeanu, dar nu a negociat."Am vorbit, dar nu am negociat. Am vorbit cu domnul Dragnea, cu domnul Tariceanu si cu domnul Grindeanu, dar daca cineva doreste, negocierile le incepem luni¬, a precizat liderul UDMR."Spunem raspicat ca pentru aceasta situatie neplacuta, absolut de cartea recordurilor, coalitia de Guvernare se face vinovata si este responsabila. Astazi am analizat situatia si am primit un mandat de a discuta cu toti cei care doresc o discutie cu noi. Incepand de luni vom discuta cu reprezentantii Guvernului, ai coalitiei de guvernare si cu oricine doreste sa avem o discutie pe aceasta situatie creata. Nu vrem sa decidem in privinta conflictelor de partid si nu vrem sa intervenim sau sa arbitram¬, a declarat Kelemen Hunor dupa Consiliul Permanent al UDMR.Kelemen Hunor a mai spus si ca, personal, nu are ambitii in privinta acest negocieri si ca partidul nu va negocia portofolii."Nu se pune problema sa il sustinem pe domnul Dragnea sau pe domnul Grindeanu. Trebuie sa acceptam ca majoritatea are dreptul de a schimba Guvernul. Nu am discutat si nu discutam despre portofolii, nu discutam despre asta pana nu clarificam principiile. Nu sunt personal interesat de pozitia de vicepremier. Nu am astfel de ambitii nici daca am ajunge la o asemnea faza a discutiilor, dar nu sunt convins ca ajungem pana acolo¬, a subliniat el.