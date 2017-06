Liviu Dragnea despre apelul lui Grindeanu de a demisiona impreuna: Nu pot da curs. Colegii au zis "nici vorba"

Intrebat cum raspunde apelului public facut de Sorin Grindeanu de a demisiona odata cu el luni, Liviu Dragnea a declarat duminica: "Nici nu am cum sa dau curs. Am avut o discutie chiar in CEx. I-am intrebat pe colegii mei daca se pune problema sa discutam si au zis ca nici vorba. Totusi, un presedinte al PSD nu poate sa reactioneze in felul acesta", potrivit duminica.Dragnea a admis insa ca este si responsabilitatea sa esecul acestui cabinet. "Categoric, da. Numai ca, nefiind sigur ca presedintele Iohannis numeste premier PSD tot un membru PSD, atunci mai ezit si eu", a adaugat Dragnea.Premierul Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Liviu Dragnea, sambata, la Timisoara, ca ''vrea sa confiste tara'', nu doar PSD si a cerut organizarea unui congres al partidului: ''I-am cerut urmatorul lucru: in momentul in care isi va asuma (Liviu Dragnea - n.red.) demisia pentru situatia in care a adus PSD-ul, eu nu ma tin de scaun. PSD trebuie sa ramana acolo. Imi voi da demisia", a spus Grindeanu.