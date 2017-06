Firea despre Ponta: Aceste sageti sunt usor infantile; am o educatie, am fost crescuta altfel

Gabriela Firea a respins duminica atacurile lui Victor Ponta la adresa sa, catalogandu-le drept "sageti usor infantile". Ea l-a acuzat pe secretarul general al guvernului Grindeanu ca "incalca legislatia in vigoare" deoarece, in calitate de secretar general al guvernului, nu ar avea dreptul sa faca declaratii politice."E pacat ca intre doi fosti colegi apar astfel de episoade. Eu nu i-am dat lectii niciodata, desi poate ca eram in situatia sa-i dau... Am o educatie, am fost crescuta altfel, conversatia trebuie sa fie lipsita de veninul din ultimele zile", a mai spus Gabriela Firea la Parlament, imediat dupa citirea motiunii de cenzura impotriva guvernului Grindeanu.