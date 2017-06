Sunt de 20 de ani in politica, dar sunt convins ca nici eu, nici dumneavoastra, nu ne-am mai confruntat cu o situatie atat de bizaraEste tot ce se putea intampla mai rau intr-un moment in care Romania are crestere economica si deschidere in cancelariile occidentale.As face comparatia cu un atlet care a plecat foarte bine la start si vine Liviu Dragnea din tribuna si ii pune piedica sa nu cumva sa ajunga la finish.Ne aflam aici datorita puterii exclusive a lui Liviu Dragnea de a avea toata puterea intr-o singura mana.Sa stiti ca in 5 luni nu a existat nicio sedinta in partid in care sa se analizeze activitatea Guvernului. De un an de zile nu s-a organizat niciun Birou Politic, doar acest Cex care are pe ordinea de zi doar excluderi sau sanctiuni.Am inteles sa imi fac treaba aici si sa nu fac nimic din ce ar depasi cadrul legal si constitutional.La conferinta sunt prezenti Roxana Zamfirescu (TVR1), Radu Tudor (Antena 3), Denis Rifai (Realitatea Tv), Victor Ciutacu (Romania Tv), Sergiu Voicu (Digi 24), Marius Tian (Pro Tv), potrivit surselor citate.Potrivit formatului convenit, conferinta este programata sa dureze aproximativ o ora si va cuprinde cate doua intrebari din partea fiecarui jurnalist.