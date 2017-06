Liviu Dragnea, primele declaratii dupa depunerea motiunii: Majoritatea celor care nu au semnat azi nu au fost prezenti, dar au vorbit cu mine. Unii nu sunt in tara. / Important este votul de miercuri, care va fi masiv

Liviu Dragnea a mai spus ca "Am vorbit de exemplu cu parlamentarii de la Iasi, pe care Evz ii dadea ca nu voteza in bloc. Au semnat."Intebat daca a interupt dialogul cu Sorin Grindeanu, Dragnea a raspuns ca "Eu nu am intrerupt dialogul cu nimeni. Cei care vor sa discute cu mine si cu noi, PSD, sa respecte ordinea constitutionala si votul romanilor."Inainte sa inceapa declaratiile Dragnea le-a spus jurnalistilor ca ar fi vrut sa vorbeasca mai tarziu pentru ca acum are "doua intalniri importante"