​LIVETEXT Ziua in care PSD citeste in Parlament motiunea contra Guvernului PSD. Ponta a venit in Parlament sa-l sustina pe premier

Duminica dupa-amiaza, de la ora 16.00, PSD si ALDE prezinta in Parlament motiunea de cenzura impotriva guvernului Grindeanu. Ziua din Parlament a inceput cu sedintele grupurilor parlamentare ale PSD si cu vizita-surpriza la grupul deputatilor PSD a lui Victor Ponta, cel mai puternic aliat al lui Sorin Grindeanu.: Sedinta deputatilor PSD s-a terminat, insa Dragnea este inca in sala cu cativa apropiati, inclusiv Gabriela Firea. A intrat si Viorel Stefan, care a evitat presa si le-a spus jurnalistilor: "M-am obisnuit sa fug"Sorin Grindeanu a facut declaratii la Guvern despre programul PNDL si nu va participa la citirea motiunii in Parlament, potrivit unor surse politice.Ponta a declarat ca a convins mai mult de 14 parlamentari PSD-ALDE sa nu voteze motiunea, ceea ce ar insemna ca, fara ajutor de la alte partide, PSD nu-si poate trece motiuneaDragnea a iesit de la sedinta senatorilor PSD si a refuzat orice declaratiePonta, avertizare pentru PSD-isti: Daca trece motiunea de cenzura, nu PSD numeste premier, ci IohannisPonta a iesit de la intalnirea cu colegii deputati din PSD. Ponta: m-am intalnit cu Dragnea pe culoar, i-am spus punctul meu de vedere