PNL, USR, UDMR si PMP boicoteaza sedinta de Birou Permanent

Senatorii PNL, USR, UDMR si PMP absenteaza duminica de la sedinta Biroului Permanent spunand ca nu vor sa gireze o lupta intre doua factiuni din PSD si ca social-democratii si ALDE incalca procedurile parlamentare, relateaza News.ro.





Vicepresedintele Senatului Mihai Gotiu de la USR a venit la Parlament, dar a refuzat sa intre in sala unde are loc sedinta Biroului Permanent, in pofida insistentelor repetate din partea colegului sau social-democrat Nicolae Badalau.





"Va lasam sa va rezolvati problemele", i-a spus Gotiu lui Badalau. "E Biroul Permanent al Senatului, nu-s problemele noastre", i-a replicat senatorul PSD.





"I-am urat (lui Badalau - n.r. ) o duminica frumoasa in continuare. Acesti domni si doamne din PSD si din ALDE au uitat ca au castigat niste alegeri si au obligatia sa isi asume acest lucru in mod responsabil. Din pacate, prin ceea ce fac arata ca nu pot sa isi asume acest lucru si pun tara in blocaj la inceputul verii mi se pare inadmisibil", a declarat, ulterior, Mihai Gotiu presei.





"Nu vrem sa giram o lupta dintre doua factiuni din PSD. Despre aceasta este vorba", a spus la randul sau si liderul de grup al senatorilor USR, Cristian Ghica.

Laura Scantei, senator PNL si vicepresedinte al Senatului, a declarat pentru News.ro ca liberalii nu vor participa nici la Birourile Permanente reunite, nici la sedinta de plen, acuzand ca PSD si ALDE incalca regulementul sedintelor comune si deciziile Curtii Constitutionale. Scantei a spus ca motiunea de cenzura nu poate fi citita duminica in Parlament deoarece atat regulamentul parlamentului, cat si jurisprudenta CCR spun ca documentul trebuie adus la cunostinta Guvenrului mai intai. "Celeritatea nu trebuie sa incalce legalitatea. Au cel putin un viciu de procedura", a declarat Scantei pentru News.ro.