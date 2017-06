Daniel Constantin: Am certitudinea ca nu va trece aceasta motiune de cenzura

Fostul copresedinte ALDE, Daniel Constantin, a declarat, la Digi 24, ca are certitudinea ca motiunea de cenzura nu va trece, intrucat din informatiile pe care le detine sunt mai multi parlamentari ai coalitiei nu vor vota motiunea.





"Daca oamenii vor intelege momentul cheie pe care il traverseaza Romania, pot sa va spun ca am certitudinea ca nu va trece aceasta motiune de cenzura. In momentul de fata sunt mult mai multi decat cei 13 sau 14 de care este necesar. Nu stiu care va fi atitudinea, dar stiu ca dezavueaza acest mod de a face politica pe care il propaga domnul Dragnea si domnul Tariceanu", a declarat Daniel Constantin, la Digi24.





Potrivit fostului copresedinte a mai spus ca in contextul in care mai multi pralamentari ai coalitiei de guvernare nu vor sa voteze motiunea, va depinde foarte mult de UDMR.





"Din informatiile pe care le am, din telefoanele pe care le-am primit, in momentul de fata am aceasta certitudine. Va depinde ce fac si cei de la UDMR si minoritatile", a subliniatul deputatul.