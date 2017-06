​DOCUMENT Motiunea de cenzura a PSD impotriva lui Sorin Grindeanu: "Romania nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul romanilor"

Fragment din text:



Vezi mai jos documentul - click aici daca nu se afiseaza pe mobil "Dovedind dispret fata de regulile democratice ale functionarii institutiilor statului, imaturitate si iresponsabilitate politica, primul-ministru si unul dintre ministri, in loc sa respecte votul de investitura si increderea acordata de Parlament, au inteles ca guvernarea se paote exercita si in nume personal, ca dispozitiile constitutionale si legale sunt facultative si ca pot sfida votul acordat de cetateni si dmeocratia.Doi dintre cei 27 de membri ai Guvernului, trecuti voluntar sub comanda unui deputat/inalt funcitonar public, isi impart posturi minsiteriale si lanseaza atacuri ridicole in toate directiile, oferind o nedorita si halucinanta caricaturizare a actului de guvernare. "Guvernul" Ponta-Grindeanu-Jianu nu reuseste altceva decat sa demonstreze ca exista politicieni care si-au pierdut iremediabil busola bunului-simt, onoarea si demnitatea, confirmand, o data in plus, justetea deciziilor de retragere a sprijinului politic luate de conducerile PSD-ALDE.Aceasta nu este o motiune de cenzura impotriva unui guvern PSD+ALDE. Este un act de responsabilitate politica pe care trebuie sa-l faca Parlamentul Romaniei pentru a prezerva constitutionalitatea functionarii democratice a statului, respectarea legii si a votului cetatenilor Romaniei."

Motiune de Cenzura PSD