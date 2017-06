Liberalii isi aleg, duminica, prim-vicepresedintii, secretarul general si vicepresedintii

Aproximativ 2000 de delegati isi aleg, duminica, in cadrul Consiliului National, cei 36 de membri ai Biroului politic, dintre care patru prim-vicepresedinti.





Liberalii aleg astazi patru prim-vicepreședinți, secretarul general, 16 vicepreședinți: 8 vicepreședinți pe domenii, coordonatori ai comisiilor de specialitate și 8 vicepreședinți pe regiunile de dezvoltare și 16 membri pentru Biroul Executiv.













"Duminica e zi de odihna de la Dumnezeu. O sa fie zi de alegeri (la PNL - n. r.) . Nu vom participa (la sedinta Parlamentului - n. r.). Noi avem in cursul zilei de maine etapa a doua a alegerii conducerii nationale, alegerea Biroului Politic. Dupa alegerea Biroului Politic, il voi convoca luni in sedinta pentru a hotari care este pozitia oficiala a PNL fata de grava criza in care se afla Romania din cauza majoritatii parlamentare", a declarat presedintele PNL.





Ludovic Orban a castigat sambata functia de presedinte al Partidului National Liberal, in fata lui Cristian Busoi, cu 3518 voturi din partea delegatilor liberali prezenti la Romexpo - Pavilionul central.