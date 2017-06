Deputatul Matei Suciu va vota motiunea de cenzura impotriva colegului sau din Timis: Sorin Grindeanu calca in picioare optiunea romanilor

Deputatul PSD de Timis, Matei Suciu, se dezice de actiunile lui Sorin Grindeanu, pe care le considera ilegale, si anunta ca va vota, alaturi de toti colegii parlamentari din tara, motiunea de cenzura. Comunicatul lui Suciu vine dupa ce Grindeanu a fost sambata la Timisoara pentru a cere suportul colegilor sai de organizatie.





"Sorin Grindeanu si Victor Ponta calca in picioare optiunea a 3.200.000 de romani care au votat PSD si Programul de guvernare. Ceea ce se intampla acum este o lovitura de stat din partea unui grup meschin de interese care va raspunde in fata legii si in fata romanilor pentru puciul din aceste ile."





Deputatul de Timis a mai precizat, intr-o declaratie de presa, ca nu toti timisorenii sunt de acord cu actiunea neconstitutionala a lui Sorin Grindeanu si ca cei mai multi manifesta dispret fata de cei care ii tradeaza pe romani, confiscandu-le votul din 11 decembrie.





Potrivit unui comunicat de presa al PSD trimis sambata presei, toate organizatiile partidului din tara, cu exceptia filialelor din Timis, unde este presedinte Sorin Grindeanu, si din Caras-Severin, au votat sambata o Declaratie comuna prin care se desolidarizeaza de lovitura de stat de la Palatul Victoria".