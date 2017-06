Carmen Dan, despre Grindeanu: Nu mai functioneaza normal, e doar o papusa a carei cheita se intoarce ritmic si periodic. In spatele lui este Victor Ponta, care spera sa faca jocurile politice

Ea a spus ca, atunci cand a fost votat de Comitetul Executiv al PSD pentru a fi premier, Sorin Grindeanu era alt om, in timp ce acum "are o problema care tine de dereglarea unor mecanisme care ar trebui sa il ajute sa functioneze normal"."Nu mai functioneaza normal. E doar o papusa a carei cheita se intoarce ritmic si periodic. Cred ca cel care se vrea adevaratul premier este domnul Victor Ponta si cred ca mai sunt niste sforari. (...) Este foarte hotarat sa conduca un guvern alcatuit din propria lui persoana si un tanar exuberant, domnul Jianu", a mai afirmat ministrul demisionar.Carmen Dan sustine ca este vorba despre un plan dinainte facut."Acum vedem ca domnul Ponta sta in locul lui Sorin Grindeanu la conferintele de presa de la Guvern, domnul Ponta isi asuma tot ce urmeaza de aici incolo, el spera sa faca jocurile politice, in timp ce domnul Grindeanu sta cuminte si citeste urmatoarea etapa din planul dinainte stabilit", a declarat Carmen Dan.In ceea ce priveste trimiterea demisiei sale si pe a lui Sevil Shhaideh la presedintele Klaus Iohannis, Carmen Dan a spus ca, cel mai probabil, ele reprezentau un obstacol pentru Sorin Grindeanu."Il informez pe Victor Ponta ca are de achizitionat niste ambulante, cred ca trebuie sa faca asta in cele 15 zile in care trebuie sa se gandeasca daca e parlamentar sau secretar general al Guvernului. Sper ca domnul Grindeanu a identificat solutii necesare pentru achizitionare de ambulante", a spus ministrul demisionar al Internelor.Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a declarat, sambata, ca, la solicitarea premierului Sorin Grindeanu, a luat legatura cu ministrul demisionar de Interne, Carmen Dan, care l-a informat despre efectele precipitatiilor din aceasta perioada."A vrut sa arate ca e un om corect, dar nu va asteptati sa ma bucur ca o fetita ca m-a laudat Victor Ponta. Am facut azi ce era in responsabilitatea ministrului de interne. Oarecum, m-a surprins telefonul, ca nu era pana acum o obisnuinta a secretarului general. Nu spun ca si-a depasit atributiile, dar putea sa sune si consilierul pe situatii de urgenta", a spus Carmen Dan, referitor la discutia telefonica cu Victor Ponta.