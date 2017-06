USR a decis, in Comitetul Politic National, sa sustina parteneriatul civil. Nicusor Dan va decide daca va reveni in partid dupa referendumul intern

Uniunea Salvati Romania a decis, in Comitetul Politic National, dupa o dezbatere de sapte ore, sa sustina parteneriatul civil, precum si libertatea de opinie a membrilor fata de initiativa de modificare a Constitutiei pe tema familiei.





"Astazi a avut loc Comitetul Politic National al USR, convocat ca urmare a deciziei Biroului National de pozitionare impotriva modificarii articolului 48 din Constitutie si a demisiei subsecvente a presedintelui partidului Nicusor Dan.

Dupa dezbateri foarte consistente si contondente de peste 7 ore CPN a luat astazi o decizie de sustinere a parteneriatul civil (Vot: 77 pentru, 1 impotriva, 7 abtineri), dar si una de pastrare a libertatii de opinie a membrilor sai fata de initiativa de modificare a Constitutiei (Vot: 56 pentru, 33 impotriva, 4 abtineri)", informeaza USR pe pagina de Facebook





Totodata, potrivit aceleiasi postari, Nicusor Dan va decide daca va reveni in partid, "dupa rezultatele referendumului intern, programat in prima parte a lunii august, pentru a avea in vedere pozitia membrilor partidului".

Pe 31 mai, Biroul National al USR, forul care asigura conducerea partidului intre reuniunile Consiliului Politic si congrese, a decis ca partidul sa se pozitioneze impotriva referendumului initiat de Coalitia pentru Familie pentru definirea familiei ca bazata pe uniunea liber consimtita dintre barbat si femeie.

A doua zi, Nicusor Dan si-a anuntat demisia nu doar din calitatea de presedinte al partidului, cat si din calitatea de membru al USR, motivul principal fiind legat de

disputa legata de cine apara traditiile si cine nu risca sa lase in plan secund problema cine fura si cine nu fura in Romania astfel ca exista posibilitatea ca peste 20 de ani sa se fure din nou in Romania sub pretextul apararii traditiilor.