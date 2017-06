Ponta a mustruluit-o pe Gabriela Firea, pe Facebook, dupa furtuna care a doborat mai multi copaci in Capitala: Ii recomand sa lase propaganda politica si sa isi faca datoria fata de cetatenii Bucurestiului

Secretarul General al Guvernului, Victor Ponta, i-a recomandat primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa isi faca datoria fata de cetatenii din Bucuresti si sa lase propaganda politica, in contextul in care furtuna de sambata a rupt mai multi copaci in municipiu. Ponta a facut acest lucru dand-o drept exemplu pe Carmen Dan, ministrul de Interne, care a fost sambata la birou.





"Ii fac recomandarea legala Doamnei Primar General Firea sa ia o pauza din propaganda politica de la televiziuni si sa isi faca datoria fata de cetatenii Bucurestiului conform fisei postului! Multumesc pentru colaborare!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook





Mesajul pentru Gabriela Firea a venit in contrabalanta cu faptul ca ministrul de Interne, Carmen Dan, si ISU isi indeplinesc atributiile.





"In calitate de Secretar General al Guvernului am apreciat faptul ca (indiferent de politica) Ministrul de Interne Carmen Dan, Secretarul de Stat Raed Arafat si conducerea ISU se afla la birou si isi indeplinesc atributiile legale privind situatiile de urgenta!", a subliniat Ponta.





Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a postat, sambata seara, pe Facebook , mai multe fotografii cu florile din gradina, la care a adaugat mesajul: "Dupa furtuna, apare intotdeauna soarele".

Sambata, aproape 30 de copaci au fost rupti de furtuna, avariind mai multe masini.

Victor Ponta a avut sambata o intalnire cu Carmen Dan in care au discutat despre masurile pe care ministrul de Interne le-a luat pentru a inlatura efectele furtunii din tara.