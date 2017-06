Orban: PNL nu va participa la sedinta Parlamentului de duminica. Din punctul meu de vedere ar trebui sa excludem varianta votului impotriva lui Sorin Grindeanu

Presedintele PNL, Lduovic Orban, a declarat, sambata, ca parlamentarii liberali nu vor participa duminica la sedinta convocata pentru citirea motiunii de cenzura impotriva guvernului Grindeanu. Totodata, acesta a spus ca, in opinia sa, PNL ar trebui sa respinga miercuri actul de retragere a mandatului acordat executivului, dar ca va fi luata o decizie intr-un fel sau altul la nivelul partidului.









"Duminica e zi de odihna de la Dumnezeu. O sa fie zi de alegeri (la PNL - n. r.) . Nu vom participa (la sedinta Parlamentului - n. r.). Noi avem in cursul zilei de maine etapa a doua a alegerii conducerii nationale, alegerea Biroului Politic. Dupa alegerea Biroului Politic, il voi convoca luni in sedinta pentru a hotari care este pozitia oficiala a PNL fata de grava criza in care se afla Romania din cauza majoritatii parlamentare", a declarat presedintele PNL, potrivit News.ro.





Orban a reiterat dorinta sa ca PNL sa ajunga la guvernare doar in urma alegerilor, "nu prin pertractari si negocieri pe sub masa cu diferite factiuni ale PSD".





"Pentru mine toti sunt la fel de rai, atat mustaciosul sef, cat si cel care se leaga cu lanturi la Palatul Victoria si confunda sediul Guvernului cu sediul PSD. Oricand e posibil sa se faca anticipate, PNL va sustine aceasta varianta", a mai spus Orban.

Intrebat daca exclude varianta ca PNL sa voteze la motiunea de cenzura impotriva lui Sorin Grindeanu, liderul PNL a spus ca el asa si-ar dori, dar decizia va fi luata de intreaga conducere a partidului.

"Din punctul meu de vedere, da, dar, repet, am anuntat colegii ca orice decizie in partid va fi luata in forurile statutare", a conchis Ludovic Orban.